Alla ricerca della pergola perfetta

Addossata al muro di casa o a sè stante, la pergola è una vera alleata della zona outdoor. Impiegata per dar vita a un salotto da giardino, utilizzata come copertura per le macchine o semplicemente come riparo dell'ingresso dagli agenti atmosferici, è e rimane una struttura versatile e importante per l'abitazione. Potendo disporre di un portico d'entrata o semplicemente progettandone una ex-novo tramite un'oculata attività fai da te, potremmo quindi usufruire della pergola in vari modi, proprio sfruttando le sue molteplici sfaccettature.

Non possiamo tuttavia dimenticare il lato estetico, essenziale ai fini di una migliore resa dell'entrata principale che si presenta come un decisivo biglietto da visita del contesto residenziale. Rimanendo fedeli allo stile d'architettura e d'arredo, ecco che potremo scegliere la costruzione più adatta per abbellire e rendere funzionale l'area esterna. In legno o metallo, muratura o policarbonato, adottare per la soluzione più idonea sarà allora un gioco da ragazzi dopo aver preso spunto e annotato i suggerimenti provenienti dai progetti internazionali più suggestivi. Diamo inizio al tour!