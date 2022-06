6 idee originali per la sala da pranzo

La zona pranzo è il fulcro della vita domestica, il luogo dove si vive con la famiglia, dove si pranza e si ospitano gli amici. E’ importante scegliere arredi in grado di coniugare funzionalità e design.Per rendere davvero perfetto questo tipo di ambiente non è difficile, basterà semplicemente tenere in considerazione la gestione degli spazi. Per cominciare, bisogna decidere quale sarà lo stile che da adottare per decorare questa stanza. In linea generale, sarebbe preferibile optare per uno stile che si mescoli bene a quello scelto per arredare il resto della casa. Poi si passa alla scelta dell'arredamento, che dovrà essere non solo esteticamente bello, ma dovrà naturalmente essere anche funzionale. Di seguito alcune idee per creare e arredare la sala da pranzo.