6 Idee per una Casa Piccola ma con Stile!

Se si ha a disposizione una casa piccola e si intende arredarla con tutti i comfort, è importante ottimizzare gli spazi per evitare che la struttura già piccola dal punto di vista della quadratura diventi ancora più stretta e poco vivibile.Una casa piccola, se organizzata come si deve, sembrerà molto più grande e ci starà davvero tutto. Quando lo spazio è poco, l’organizzazione è tutto, e bastano piccoli accorgimenti su come arredarla per avere una casa che sembri ampia e spaziosa. Un elemento importante è il colore delle pareti: nel caso di una casa piccola meglio puntare su un colore uniforme chiaro per le aree principali e collegate, mentre per le zone separate,come il bagno e la camera da letto, si potrebbe scegliere un colore delle pareti diverso.Per gli arredi meglio scegliere materiali e colori uniformi, da personalizzare poi con complementi di arredo colorati. Di seguito alcune idee sfiziose per arredare una casa piccola.