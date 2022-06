Una Casa Rustica dal Fascino Senza Tempo!

Guardiamo nel dettaglio questo ambiente. Verso la parete di fondo si trova la parte della stanza dedicata alla conversazione, il soggiorno vero e proprio, con i comodi divani. La scelta cromatica si è orientata sul bianco, in modo da valorizzare ancor più la splendida luminosità di questo spazio. Subito dopo le scale invece troviamo un tavolo da pranzo più informale, perfetto anche per ricevere ospiti per il tè. Si tratta di un pezzo iconico del design, stiamo parlando niente di meno che del tavolo di Saarinen, ovvero quello che molti di noi vorrebbero tanto in casa propria! Lo stesso vale per le sedie, delle splendide Bertoia.