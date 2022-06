5 consigli per un bagno piccolo

Molto spesso la nostra casa non ha la metratura di cui si necessità o che si desidera. Nella nostra lista dei desideri persistono una camera da letto più grande con una bella cabina armadio, una terrazza spaziosa, una cucina dove poter anche mangiare, ma soprattutto un bagno che non sia buio e angusto e che abbia la vasca idromassaggio dei nostri sogni. Tuttavia, non sempre i desideri sono a portata di mano. Cosa fare quindi se manca spazio? Il bagno, in particolare, è il più sacrificato perché si pensa tendenzialmente ad avere l’essenziale, crediamo infatti di passarci poco tempo della nostra giornata, ma in realtà non è sempre vero. Cosa serve quindi? Uno spazio essenziale richiede solo il WC, una semplice doccia e un lavandino normale. Preferendo altri spazi, non ci accorgiamo di come il bagno sia importante nella nostra casa, viste anche le ultime tendenze che portano questo ambiente a mostrarsi in tutto il suo splendore, ad essere vissuto a pieno.

Date le dimensioni ridotte del bagno, in che modo possiamo renderlo più accogliente e funzionale, aumentandone la percezione di grandezza? Lo scopo di questo articolo è proprio quello di dispensare alcuni piccoli consigli in 5 punti, attraverso i progetti dei nostri esperti, su come cambiare l’aspetto di questa stanza con poco, senza essere costretti ad un poco proficuo Tetris.