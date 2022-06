​Stanze sotto il cielo: 7 terrazze da non perdere !

La metafora è antica, almeno cento anni: la terrazza come stanza a cielo aperto. Le Corbusier ne ha fatto anche una sua cifra poetica, non solo realizzandone una a Parigi (una vera e propria stanza a cielo aperto, con tanto di camino e di arredi) ma trasformando in stanze le terrazze sul tetto dei suoi edifici: dalla celebre Ville Savoye costruita tra il 1928 e il 1931 a Poissy, nell'Île-de-France, fino alle altrettanto famose Unité d'abitation, realizzate nel secondo Dopoguerra in giro per l'Europa.

Dire che una terrazza è una stanza significa proiettarne verso la terza dimensione la sua caratura, non considerarla più alla stregua di una mera superficie ma considerarla come un volume. Un tema che naturalmente prescinde dalla presenza di mura vere e proprie: anche quando assenti le pareti sono costituite dall'immagine del paesaggio che si staglia all'intorno, che viene assunto in tutto e per tutto a parte costituente dell'architettura.

Una stanza a cielo aperto è anche un luogo capace di accogliere più funzioni ed è per questo dotato di opportuni elementi di arredo. Questa traslazione di senso ci invita dunque a vivere la terrazza in maniera più complessa, interpretando le diverse condizioni del giorno e della notte nelle varie stagioni.

Ecco allora che la terrazza può essere in parte coperta, magari con coperture mobili, per proteggerci dagli agenti atmosferici nei mesi più freddi e dai raggi solari in quelli più caldi. Oppure può essere dotata di ampie sedute per goderci il relax all'aria aperta o di tavoli per pranzare, leggere o – perché no? – lavorare ammantati dall'immagine del paesaggio.

Una terrazza in altre parole deve essere sempre considerata come uno spazio aperto, non solo all'aria aperta: aperto in quanto interpretabile, estensibile, suscettibile di nuove funzionalità e scarti progettuali originali e sorprendenti. Proprio come i sette imperdibili casi che questo Idea Book vi offre.