La casa delle sorprese

L’immagine ci fa osservare lo stesso ambiente già incontrato in precedenza ma da una diversa prospettiva.. notate qualche differenza? Oltre all’aggiunta del comodo divano, infatti, basterà dare uno sguardo alla parete di fondo per notare che come per magia la cucina non c’è più! La bellissima composizione di mobili fatti su misura da un artigiano, infatti, bianca e lineare, è stata completamente nascosta da dei pannelli scorrevoli.. In questo modo si fa sì che sia l’area pranzo a conquistare la scena, insieme alle due bellissime lampade a sospensione prodotte da Flos.