L' appartamento dallo stile provenzale tutto da copiare

Ma avviciniamoci meglio alla cucina e alla zona pranzo che la completa. L’idea di scegliere lo stesso tono di colore per le pareti e la cucina appare decisamente riuscito, soprattutto dal momento che lo stile della cucina è un rustico rivisitato in chiave moderna, dove le ante dei mobili riportano una cornice semplice e pulita, mentre quelle in vetro ricordano un sapore più rustico. Molteplici dettagli sul piano di lavoro sembrano essere stati scelti proprio per la loro particolarità. Si tratta di elementi in legno, vetro o ceramica bianca.. per uno stile provenzale perfetto!