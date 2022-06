Carta da parati per un nuovo look

Se si è stanchi della solita tinta unita, una bella trama su carta da parati può rompere la monotonia. Il suo uso permettere diverse soluzioni molto eleganti per la casa o per l'ufficio, soprattutto se si pone attenzione ai colori, al design e alla scelta dei materiali utilizzati (cellulosa, PVC, nylon, lino o altri tipi). Tutto sta nel risultato finale che si vuole ottenere. Alcune diverse tipologie di disegni possono accostarsi bene a determinati ambienti e ad altri meno. Questa tecnica di decorazione può servire per dare rilievo ad uno speciale tipo di arredamento, applicando ad esempio la carta dietro ad un mobile o un divano. Vediamo insieme le possibili soluzioni.