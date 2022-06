7 ingredienti indispensabili per una camera da letto in stile vintage

In una camera da letto vintage le pareti sono importantissime. In passato, soprattutto negli anni Settanta, la moda voleva che – in camera come nel resto della casa – ci fosse una bella carta da parati. Perché non riscoprirla quindi per la nostra stanza? Ovviamente bisognerà lasciar perdere tutti quei modelli moderni e super grafici, e fare un salto indietro nel tempo. I disegni più indicati? Sicuramente le geometrie, anche dai colori accesi, i fiori e le righe. Scegliete la carta da parati magari solo per la parete della testata, così da non appesantire l'ambiente. Per il resto, liberate la vostra fantasia!