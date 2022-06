La casa che avete sempre sognato: rustico + moderno

Eccoci nella zona giorno, o più precisamente in soggiorno. Entrando troviamo una sorpresa: l'aspetto rustico che ha la casa vista da fuori, si abbina ad un look contemporaneo e molto elegante all'interno, un look quasi da casa di città! Questo stile, che fa un ampio uso del bianco e di elementi geometrici e netti, viene reso accogliente dalle travi in legno a vista, in un abbinamento davvero particolare e riuscito. La parete che fa da sfondo al televisore è in pietra, a richiamare gli altri elementi rustici. Per il resto è tutto basato sul binomio bianco e nero. Protagonista indiscussa di questo spazio è la lampada a sospensione, un elegantissimo pezzo iconico.