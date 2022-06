Vita hi-tech: 6 cose da avere assolutamente in casa

Il bollitore elettrico può essere molto utile per chi ama bere spesso bevande calde perché l’acqua arriva al punto di ebollizione in modo molto più rapido rispetto a quando si mette sul fuoco in una pentola. In commercio esistono moltissimi tipi di bollitori elettrici, che si distinguono tra quelli per uso domestico a quelli di dimensioni ridotte da viaggio. Con un unico elettrodomestico è possibile ottenere diverse bevande calde: tè, camomilla, infusi, tisane e anche il caffè.