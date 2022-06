Idee e Segreti per Ridurre l'Umidità in Casa

Che le piante siano belle è un dato di fatto. Tutti hanno il piacere di averne in casa. Ci permettono di rimanere in contatto con l'ambiente naturale, ricreando una sorta di oasi di dimensione domestica. Ma è anche noto che le piante, per via del processo di fotosintesi, rilascino vapore acqueo e questo potrebbe essere controproducente in una casa dove l'umidità in eccesso è un problema.

Calma! Non c'è bisogno di mettere fuori le vostre meravigliose piante! Basta posizionarle in modo che l'umidità prodotta dalla vegetazione e l'acqua di irrigazione possano andare verso l'esterno, magari accanto a una finestra o a un foro di ventilazione.

E quando vorrete sostituire le piante da tenere in casa, cercate soluzioni più adatte a un contesto casalingo. Scegliere le piante che hanno poco bisogno di essere innaffiate, come il genere erbaceo Sanseveria, o l'albero di Giada (Crassula ovata) che cresce bene in terreni asciutti. Cercate e selezionate con cura le piante idonee per la vostra casa!