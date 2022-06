Piastrellare il Bagno: 7 Consigli per un Lavoro Perfetto

Il mondo delle piastrelle ceramiche è un mondo di terra, fatto della manipolazione, della cottura e del trattamento superficiale del più antico e materico fra tutti gli elementi. Un trattamento che passa attraverso il fuoco, che trasforma la materia informe in elemento rigido e resistente, pronto a mille utilizzi. Forse proprio in ragione di tali caratteristiche le piastrelle ceramiche trovano ideale applicazione quando vengono a contatto con un altro elemento, che della terra e del fuoco rappresenta l'ideale opposto, in termini fisici e simbolici: l'acqua.

Non è un caso che di ambienti come la cucina e, ancora di più, il bagno le piastrelle ceramiche facciano il proprio autentico regno, rendendosi protagoniste di infinite applicazioni che caratterizzano le nostre case. Se nella cucina negli anni recenti in particolare sono emerse anche soluzione alternative, nel rivestimento del bagno le piastrelle si costituiscono come un vero e proprio tema dominante, sia nel pavimenti, sia per le pareti.

Il progetto di rivestimento a piastrelle ceramiche del bagno è un tema specifico, che in molti casi è bene demandare a maestranze specializzate ma che è bene padroneggiare in prima persona per controllare tutti gli effetti. Nella maggior parte dei casi infetti ci limitiamo alla scelta delle piastrelle, senza controllare i diversi passaggi che la loro applicazione comporta, rischiando così in tal modo di trovarci a fronteggiare alla fine del lavoro sorprese inattese e poco gradite. Sarà dunque opportuno e consigliabile “mettersi nei panni” di chi materialmente compie il lavoro e pianificare tutti i passaggi, controllandone in maniera progettuale le variabili e le problematiche.

Vediamole dunque più in dettaglio, per capire come procedere passo passo.