Un appartamento gioiello nel cuore di Milano

All'interno di questo ampio spazio, pur non essendoci divisioni interne, c'è una grande chiarezza nella distinzione tra le varie destinazioni d'uso, garantita anche dall'uso dei materiali. La cucina presenta una pavimentazione differente rispetto al resto dell'open space, cementine grige e bianche per la prima, uno splendido parquet in rovere a spina di pesce per il secondo. Interessante il disegno del pavimento in legno, gli angoli tra i vari listelli sono diversi rispetto al classico disegno a spina di pesce, un tocco di originalità! A fare da elemento unificante, la boiserie in legno, che avvolge tutta la parete principale.

Da notare, il tavolo da pranzo in radica di noce con finitura lucida, in abbinamento alle sedie di Kartell La Marie, in vari colori, un ottimo modo per introdurre un elemento tradizionale, ma al tempo stesso smorzarne la seriosità con un tocco giocoso.