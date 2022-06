7 piccoli appartamenti tutti da scoprire

Le condizioni della città contemporanea ci spingono inesorabilmente verso una condizione di maggiore compressione delle città, con conseguenti ripercussioni sul taglio degli alloggi. Le statistiche mostrano infatti come, ormai da alcuni anni, oltre il 50% della popolazione mondiale viva in aree urbane. Il superamento del grande limite città-campagna a favore della prima non riveste soltanto un significato simbolico.

A differenza delle campagne le città sono molto più vincolate alla conformazione del territorio e alla necessità di essere strutturate attraverso una rete infrastrutturale sostenibile. Detto in altri termini: le città tendono ad avere un limite e, per quanto possano crescere anche molto non sono soggette a crescita infinita. Se viceversa la loro popolazione continua a crescere le città sono soggette a due fenomeni: da un lato possono svilupparsi verso l'alto, producendo tipologie edilizie sempre più slanciate in verticale.

Dall'altro, e siamo al punto che qui più ci interessa, possono ridurre il taglio degli alloggi, impegnando i loro abitanti a nuovi stili di vita e a un diverso approccio nell'uso dello spazio. Quanti di noi sono stati portati ad acquistare miniappartamenti o monolocali, spesso più piccoli delle loro esigenze naturali o dei loro bisogni originari, pur di vivere entro i confini di una grande città, magari non troppo lontani dal centro?

Vivere in un piccolo appartamento può anche non essere una limitazione: tutto sta ad entrare in empatia con il taglio ridotto dello spazio, e viverlo e sfruttarlo in maniera nuova e concettualmente aperta. Scopriamo allora più in dettagli alcuni casi interessanti e originali di miniappartamenti, che ci potranno fornire altrettanti spunti per abitare in maniera nuova nello spazio contemporaneo compresso.