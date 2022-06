Conosci tutti i vantaggi delle cucine a L?

In linea generale, ricordiamo che per poter prevedere un blocco isola nella cucina a L è importante disporre di spazio sufficiente per permettere a due persone di lavorare contemporaneamente. Dal punto di vista pratico, questo si traduce in una superficie di almeno 12 m²: calcoliamo infatti che per poter ospitare un banco isola da 1 m² la nostra cucina dovrà avere una profondità minimo di 3,5 m, in modo da lasciare un corridoio per il passaggio di almeno 1,2 metri e consentire l’accesso ad eventuali scaffali o cassetti inseriti nell’isola senza ostruire alcun passaggio.

In alternativa, potremmo optare per un piccolo tavolo da cucina, di certo meno ingombrante e più facile da spostare, come vediamo in questa raffinata mini cucina realizzata in uno spazio verandato di dimensioni esigue, ma ugualmente pratico e funzionale, grazie al tavolo utilizzato come elemento separatore dall’area living.