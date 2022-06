Una casa chic ma funzionale con le piastrelle effetto pietra

Se l'ambiente business necessita il più delle volte di strutture in cui a dominare sono tonalità neutre e linee pulite, ecco che anche in questo genere di luoghi, le piastrelle effetto pietra in gres porcellanato si riscoprono adatte e ideali. Non solo per una questione di praticità, facile pulizia e resistenza, ma anche e soprattutto per garantire all'intera location, grande luminosità, stile ma contemporaneamente professionalità. I dettagli giusti per completare al meglio questo tipo di ambienti potranno essere allora lampadari o lampade da soffitto a più punti luce, panchine ed elementi grafici in muratura ton sur ton come in questo caso, per arricchire anche gli spazi apparentemente più asettici.