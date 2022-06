Camera da letto per gli ospiti: sì ma come?

Quando gli ospiti appaiono a casa, inattesi o previsti, è sempre come l'inizio di un'avventura dal titolo: e adesso dove dormono ?

Molti di noi non hanno abbastanza spazio per una camera da letto per gli ospiti o non pensano che una stanza in più possa servire a questo scopo, e così il più delle volte, quando arrivano visite, il divano -alla peggio il pavimento- del salotto o dello studio vengono convertiti come giaciglio per i nostri coinquilini provvisori.

Ma se abbiamo quella stanza in più, perché non pensarla come una stanza che ci farà dei padroni di casa perfetti?

Sappiamo quali sono i componenti fondamentali: un letto – il quale può essere sostituito con un divano letto, un divano, o nel peggiore dei casi, un materasso ad aria o una brandina pieghevole – un comodino, una sveglia, una lampada, delle lenzuola e i cuscini naturalmente. I dettagli extra faranno poi la differenza a seconda dei casi: per arredare la camera da letto in genere occorre anche molta fantasia! Noi intanto possiamo darvi qualche suggerimento per iniziare…