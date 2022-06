homify 360°: Chalé das Três Esquinas

Oggi, per la rubrica homify 360 ° che tratta progetti architettonici completi – dall'esterno fino agli interni – parleremo di un'abitazione molto particolare. Lo Chalé das Três Esquinas si trova a Braga, nel nord del Portogallo, ed ha tutto il fascino degli edifici storici tipici di questa regione. L'architetto Tiago do Vale ha reinterpretato la tradizione portoghese del XIX secolo nelle costruzioni con questo edificio che trova spazio all'interno delle mura romane, nei pressi della Cattedrale di Braga, uno degli edifici portoghesi più caratteristici.

La casa è stata originariamente costruita come estensione del palazzo vicino. Sono passati molti anni prima di lavori di ristrutturazione che riguardassero la struttura per intero. Una differenza che ben si nota vedendo le abitazioni vicine che erano praticamente identiche prima del suddetto progetto. Un'intera strada con questo tipo di costruzioni che però, poco a poco, hanno perso il loro splendore. Fortunatamente il risultato del lavoro ha ridato lustro all'area circostante, creando un modello per altri progetti di restauro nel quartiere, in modo da avere un paesaggio urbano contemporaneo e contemporaneamente in linea con la tradizione storica del Portogallo.