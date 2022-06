La magica trasformazione di una cucina triste

In questo libro delle idee vi mostreremo come è stato possibile trasformare una cucina piccola e triste in un angolo aperto e luminoso, con uno stile moderno e un look fresco e intrigante. Ci troviamo a Verona, in un appartamento di vecchia concezione, dove l’ingresso si apriva su di una parete buia, mentre la cucina era costretta in una stanza tanto piccola da non poter soddisfare le necessità di una famiglia moderna. Il progetto è opera degli architetti Emanuele Bugli e Martina Rigoni dello studio Moovdesign, e questo è il risultato:

Foto e render a cura dell’architetto Martina Rigoni.