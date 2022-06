10 fantastiche idee per personalizzare un piccolo soggiorno

Se non possiamo ampliare fisicamente le dimensioni del nostro soggiorno, potremmo eliminare almeno virtualmente le pareti di casa, per dare vita ad un affascinante giardino indoor , in cui lo spazio interno sembra fondersi con l'esterno. Come? Prima di tutto valorizzando le finestre e le eventuali porte balcone: se possibile evitiamo quindi ogni tipo di tendaggio o puntiamo su tende dal design minimale. E poi scegliamo arredi e decorazioni ispirati alla natura e al mondo esterno, come il tappeto erboso proposto in questo raffinato esempio. Otterremo un ambiente fresco e di grande respiro, in cui lo spazio sembrerà dilatarsi oltre i confini delle pareti stesse.

CI PIACE PERCHÉ…

E' la soluzione perfetta se abitiamo in campagna: in questo modo trasformeremo infatti lo splendore e la forza della natura in un importante elemento decorativo.