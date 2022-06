Come avere un bagno come quello di un hotel

Se si vogliono riprodurre i confort di un hotel non può mancare la vasca da bagno, un elemento importante per caratterizzare l'intera sala da bagno. La scelta del modello, delle dimensioni, del colore, dello stile varia in base allo spazio che si ha a disposizione, ai rivestimenti delle pareti e del pavimento, ai gusti personali. Si può spaziare dalla vasca tradizionale, rettangolare e allungata, a quella a sedere, con una parte più rialzata, che funge da seduta, a quella idromassaggio per concedersi momenti di piacevole relax. Anche i materiali di composizione variano in base ai gusti e alle esigenze: in ghisa e in acciaio, resistenti ai graffi e agli urti, o in materiale sintetico, isolanti e antiscivolo.