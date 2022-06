10 tipologie di scale dal design molto particolare

Provate a pensare alle scale. Alle figure retoriche legate a loro, o semplicemente alle scale stesse. Scalini che uno dopo l'altro vi spingono verso l'alto, o che vi riportano in basso. Le scale, anche se non sembra, sfidano la gravità: fanno in modo che voi possiate andare in su, senza rimanere attaccati al suolo. Ammettetelo… non ci avevate mai pensato che le scale sono l'esempio lampante, di come l'uomo si è fatto beffa della gravità. Architetti, ingegneri e progettisti sono riusciti ad accostare la sfida contro la gravità, al buon gusto: veri capolavori a metà strada tra tecnologia ed estetica, le scale sono la combinazione intelligente per sviluppare la propria vita in verticale, potendo sfruttare non solo il suolo, ma anche il cielo. Le scale sono un'invenzione antichissima, che sopravvive nei secoli e che si è evoluta includendo alla sua funzionalità anche un lato estetico che merita di essere menzionato.

Oggi vi vogliamo quindi parlare delle scale, avendone scelte dieci differenti tra quelle esposte sulla nostra piattaforma. Di come questa struttura architettonica si sia creata un proprio spazio nel design e di come, ormai, si possa scegliere tra innumerevoli tipologie di scale, da quelle in pietra a quelle che sembrano sospese nell'aria, da quelle in ferro battuto, a quelle in marmo.