La poltrona letto. Una doppia comodità per la casa

Winnie è la poltrona letto trasformabile proposta da Milano Bedding. Tutto è improntato alla massima funzionalità ed efficienza. Bastano pochi gesti per operare la trasformazione in letto singolo: è sufficiente sfilare il rivestimento sfoderabile trapuntato, aprire la struttura metallica e infine ribaltare il materasso. In pochi secondi dalla poltrona si passa a un letto con rete metallica in maglia elettrosaldata. Perfetto per chi ha bisogno di avere sempre pronto un posto in più per l'ospite dell'ultimo minuto, dalla casa allo studio, in campagna come in città.