Il soggiorno moderno: ecco il divano con penisola!

In questo libro delle idee homify presenta idee e ispirazioni per scegliere il divano con penisola ideale per la vostra casa. Il termine penisola deriva dal latino peninsula , che letteralmente significa quasi isola . E sono proprio quasi delle isole quelle che dalla seduta principale del divano si protendono verso lo spazio circostante della casa. Creando delle quasi isole dedicate esclusivamente al relax nella geografia del divano e della casa in generale. Il divano con penisola quindi aggiunge questa appendice di ulteriore comodità, un surplus di spazio da dedicare al riposo. E questo surplus rappresentato dalla penisola, come vedremo, può essere organizzato in maniere diverse e con esiti mai scontati. Attraverso la creatività del design, la combinazione di materiali, l'organizzazione degli spazi, l'uso attento dei colori, il divano con penisola è capace di diventare un elemento centrale nell'arredamento di diversi ambiti della casa, dal soggiorno alla sala da pranzo.

Partiamo allora per questa esplorazione attraverso il mondo dei divani con penisola.