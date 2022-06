Se la ristrutturazione si ispira ai colori

Le nicchie nel muro sono uno stratagemma più che valido per guadagnare spazi e per dare carattere alle pareti. In questo caso sono state sfruttate anche per regalare luce in una zona della casa come il corridoio, di solito molto trascurata in questo senso. Sebbene infatti la parola corridoio sia spesso associata all'aggettivo buio qui abbiamo davvero la prova contraria! Vale la pena allora di avvicinarci per osservare più attentamente questi spazi di colore aggiunto: calde tinte pastello che creano un effetto davvero gradevole sulla parete candida.