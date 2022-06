Il restauro di un appartamento

Ristrutturazioni, rinnovamenti o rifacimenti sono all'ordine del giorno qui su homify. Quando però si tratta di case o palazzi d'epoca bisogna affrontare un altro tipo d'intervento, soprattutto se ci troviamo davanti a edifici d'interesse storico. Il restauro richiede un'attenzione particolare e soprattutto uno studio accorto precedente al lavoro del cantiere. In base a questo presupposto, il progetto che vi stiamo per presentare, Casa G, è esemplare. Ci rechiamo in provincia di Savona e in particolare nel pieno centro storico di Pietra Ligure. L’appartamento oggetto di questo particolare intervento si trova al piano nobile di un palazzo ottocentesco, con un'invidiabile vista verso il mar Ligure a sud, e sulla piazza del borgo a nord.

È stato lo studio Officina82 ad operare nel suddetto immobile che ha presentato non poche difficoltà. Innanzitutto gli spazi interni presentavano una vera e propria stratificazione dei diversi rimaneggiamenti passati, l'ultimo in ordine temporale risalente alla metà del Novecento. In precedenza, infatti, uno dei saloni era un ambiente unico, successivamente diviso con tramezze in muratura per realizzare diversi ambienti, quali il corridoio, la cucina, un servizio igienico e il locale adibito all'impianto di riscaldamento. Oltre a ciò, i nuovi ambienti erano muniti di un controsoffitto che impediva la vista dell'incredibile volta decorata. Le pareti laterali erano invece interamente tinteggiate di bianco o giallo, andando a nascondere anche le antiche decorazioni murali. Dopo un primo studio dell'abitazione, si è accertata la presenza di almeno due strati di decorazioni pittoriche sia sulle pareti laterali, sia sulle volte.