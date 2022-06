Idee per Arredare e Decorare Appartamenti Molto Piccoli Salvando Spazio

Oggi ci occuperemo di spazi piccoli, anzi piccolissimi. In questi ultimi anni le città si sono fatte ancora più affollate. L’aumento delle richieste di case e l’impossibilità di nuove costruzioni hanno portato l’architettura contemporanea a rivedere e ripensare gli interni. I monolocali sono sempre stati diffusi, ma mai come in questi ultimi tempi! Queste abitazioni possono essere indicate per single in carriera o anche per giovani coppie dinamiche. Le possibilità di trasformarli in ambienti confortevoli sono molte, ma alle volte mancano le idee. Il concetto principale però rimane solo uno: salvare spazio con stile.