homify 360°: Seaside single house

Mentre l'estate è ormai alle spalle, a molti di noi, in ufficio, non restano che i ricordi del sole e del mare tanto agognato. Nonostante l’imminente autunno, abbiamo ancora voglia di non lasciar andare i pensieri del bel tempo. Così, mentre sfogliavamo la lista dei nostri esperti con sede a Roma, la nostra attenzione è ricaduta su questo progetto di Modostudio.

Per questo, oggi, ci rechiamo nel Parco Nazionale del Monte Argentario, davanti l’Isola del Giglio, in Toscana. Questo progetto ha portato alla realizzazione di un’abitazione su un terreno collinare scosceso. Il panorama di cui questa casa può godere è sicuramente invidiabile: il mar Tirreno è a poca distanza, in tutto il suo splendore. Quindi mare limpido, cielo azzurro e un’architettura che nasce per aggiungere e mai per sottrarre nulla al paesaggio circostante. Ma osserviamola nei dettagli.