Una casa economica ma perfetta!

Ora passiamo alla facciata anteriore. I materiali utilizzati per la costruzione della casa sono principalmente calcestruzzo, mattoni e legno. Qui il tetto si sporge oltre il suo confine, appoggiandosi su spessi pali di legno, per creare una bella veranda attrezzata con zona barbecue, tavolo per consumare i pasti in compagnia e sedie sdraio per rilassarsi all'ombra.