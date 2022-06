Una casa elegante nel centro di Madrid

Sebbene una porta scorrevole separa la camera dal resto della casa, quando questa è aperta si ha la sensazione di essere in un unico grande spazio. Come possiamo intuire da questa immagine, l'ampiezza visiva è fondamentale. Anche la continuità del pavimento in parquet influisce sull’effetto visivo finale, eppure ogni camera finisce per avere un proprio carattere. La camera da letto risulta come un mix di stili, dove elementi classici come il cassettone in legno, si uniscono ad elementi dal design più moderno e a volte futuristico, ad esempio la poltrona bianca che vediamo nell’angolo.