Come sfruttare al meglio tutti gli spazi della casa

L'esigenza di risparmiare lo spazio e di sfruttarlo in maniera ottimale è esigenza comune. Le soluzioni possono essere naturalmente molteplici e dipendono, innanzitutto, dalla configurazione architettonica della casa. Una attenta valutazione degli spazi a disposizione potrà aiutare a individuare le possibilità di intervento.

Come vedremo in questo Libro delle Idee, infatti, sono molti gli spazi che possono essere riorganizzati in maniera più efficace, in particolare quelli di transizione e raccordo. Le pareti nelle zone di ingresso, per esempio, sono spesso sottovalutate e possono essere utilizzate per dare vita a spazi di appoggio ed esposizione.

E allora andiamo a vedere insieme le idee e le ispirazioni scelte per voi da homify per poter sfruttare al meglio tutti gli spazi della casa.