6 soluzioni per organizzare un piccolo soggiorno

In questo libro delle Idee ci occuperemo di come sia possibile organizzare un soggiorno piccolo in maniera efficace, perché sia funzionale e confortevole allo stesso tempo. Per sfruttare tutto lo spazio in maniera efficiente bisogna innanzitutto valutarne bene le caratteristiche, per poi poterle fare diventare una opportunità.

Nel caso di un soggiorno in cui i volumi a disposizione siano limitati diventa molto importante sfruttare la luce e in particolare quella naturale. La disposizione di porte e finestre può diventare una preziosa alleata, e proprio intorno a queste si possono organizzare i complementi di arredo che costituiranno l'arredamento del soggiorno.

Un altro accorgimento, come vedremo, coinvolge la capacità di sfruttare gli angoli pienamente, perché non ci siano zone inutilizzate e passivamente neutre. Altro fattore da sfruttare è rappresentato dalla capacità dei divani di farsi fulcro intorno al quale far ruotare la configurazione del soggiorno.

Proprio divani e poltrone, classici elementi imprescindibili nella zona della casa che più delle altre è dedicata alla convivialità e all'ospitalità, devono essere disposti in combinazioni strategiche, perché ritaglino aree ben definite nello spazio del soggiorno, senza affollarlo e ingombrarlo.

Proprio divani e poltrone devono aiutarci a rendere fluido il movimento all'interno dell'ambiente, potendo diventare delle isole in cui sostare quando lo si desidera, dei veri e propri centri di gravità introno ai quali lo spazio deve poter respirare.

E allora no ci resta che andare a vedere insieme idee e ispirazioni per poter arredare il soggiorno piccolo.