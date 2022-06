Le 10 case rustiche più belle, scelte per voi!

Il termine rustico etimologicamente deriva dal latino rusticus , e cioè contiene in sé la radice rus , che significa campagna . Parliamo quindi, propriamente, dello stile delle case di campagna e quindi di uno stile che al territorio della campagna si lega in maniera intrinseca e viscerale.

Dell'ambiente naturale che costituisce il loro spazio, le case di stile rustico sono informate a tutte i livelli, dalla scelta dei materiali a quello delle strutture architettoniche. Lo stile rustico infatti presuppone un collegamento organico tra lo spazio esterno e quello interno.

Spazi che si compenetrano, completandosi e fondendosi in maniera fluida, attraverso soluzioni architettoniche che dalla natura riprendono innanzitutto i materiali. E allora ritroveremo spesso la pietra e il legno come note caratteristiche, in superfici a vista che ne lasciano emergere in maniera potente la bellezza.

Come vedremo, quindi, uno dei tratti salienti delle case rustiche è la raffinata ricerca di naturalità operata attraverso l'uso di materiali grezzi e l'enfatizzazione delle strutture, alla ricerca di un mimetismo che vede la casa come un prolungamento dello spazio della campagna.

Stile rustico, però, non significa di certo la rinuncia alla trasformazione dello spazio naturale in spazio domestico, anzi. Tutto il calore del rapporto diretto con la natura si trasferisce nella casa, declinandosi sia negli ambienti interni, nelle cucine e nei soggiorni fatti di pareti e soffitti a vista, che in quelli esterni.

Come vedremo, lo stile rustico può essere articolato in molti modi, in una vasta gamma di intrecci in cui si sviluppano il meglio dei tratti antichi declinati con sensibilità moderna e attraverso tecniche contemporanee. In un delicato equilibrio tra natura e spazio antropizzato, tra eleganza e ruvida matericità.

Con al centro il rapporto tra la casa e chi la abita e lo spazio della natura circostante. Rapporto intimo con quella campagna che si ritrova già nel nome dello stile, rustico appunto. E che presuppone una continua ricerca di armonia tra l'esterno e l'interno, tra intimità e apertura.