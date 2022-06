6 cose da sapere prima di progettare la doccia!

La scelta del box doccia o dei pannelli, implica anche una grande attenzione al tipo di sistema di chiusura e apertura. Sistema che deve essere valutato non solo in base alla sua efficienza nel rendere la doccia sicura e confortevole da utilizzare, ma anche in base all'organizzazione generale dello spazio del bagno.

Da questa, infatti, dipenderà la possibilità di utilizzare pannelli o box doccia che si aprano e chiudano con ante a battente, che hanno bisogno di sfruttare una certa quantità di spazio calpestabile posta di fronte alla doccia. In caso di un bagno dai volumi limitati o di organizzazione lineare, questo potrebbe non essere possibile.

Per questa ragione ci si potrà orientare su sistemi a scorrimento, sistemi che non implicano un utilizzo di volumi ulteriori rispetto a quelli della struttura stessa in cui sono inseriti.