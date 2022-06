Il tavolo ovale. Curve e slancio per tutta la casa

In questo libro delle idee homify si occuperà del tavolo ovale. Quella ovale è una forma geometrica inconsueta, ellittica come quella della sezione longitudinale di un uovo. E, rimanendo in tema di case, la parola ovale rimanda quasi per un riflesso condizionato, a una delle più famose stanze del pianeta, quello Studio Ovale della Casa Bianca dove spesso vengono prese le decisioni che condizionano la vita del mondo intero. Curioso che proprio in questa stanza non si trovi un tavolo ovale, ma una solida scrivania rettangolare chiamata Resolute Desk , donata dalla Regina d'Inghilterra nel 1880. Il tavolo ovale, invece, offre interessanti soluzioni per la casa, come vedremo, proprio in virtù della forma, che unisce alla morbidezza delle curve ottime possibilità di slancio in lunghezza. Per queste ragioni, il tavolo ovale rende possibile un uso diverso degli spazi a disposizione e combinazioni di arredamento originali e mai scontate.

E allora andiamole a vedere insieme alcune delle idee e ispirazioni che il tavolo ovale ci fornisce.