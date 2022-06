Metti una lavagna in cucina e… reinventa il tuo spazio!

A voler essere sinceri la lavagna in cucina non ha più l'utilità che poteva rivestire in passato. Cellulari e palmari l'hanno inevitabilmente sconfitta, lasciandola apparire – almeno all'inizio- solo come un vezzo decorativo per nostalgici. Le cose però sono cambiate. Sarà che l' overdose di tecnologia a cui siamo sottoposti ogni giorno un po' ci ha stancati, sarà che fare le cose alla vecchia maniera diventa sempre più un trend , gessetti colorati e superfici d'ardesia sono di moda più che mai. Un modo per personalizzare in modo unico la propria cucina quindi, ma anche per creare un mezzo di comunicazione alternativo per tutta la famiglia.