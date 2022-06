Sgabelli bar. Tocchi di stile per la casa

“Ink” in lingua inglese significa inchiostro. Lo sgabello bar progettato da Rita Rijillo si chiama appunto Ink Stool perché le sue forme sono fluide, quasi liquide, a ricordare l’inchiostro della vecchie penne a china. La seduta si trova a coronamento di una spirale che si arrampica nello spazio a partire da una base in acciaio cromato e riflettente. La struttura sembra avvitarsi nell’aria, come originandosi da una spinta naturale, in un equilibrio che sembra non trovare pace se non nel movimento continuo. Uno sgabello bar unico, frutto di un design originale e sorprendente per disegno, forme e realizzazione. Una piccola scultura minimale per la casa.