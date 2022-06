Ad ognuno la sua camera da letto

Ok, è bene staccare la spina dal lavoro una volta tornati a casa, ma quando si ha una professione creativa non si possono perdere le idee nella notte: la creatività non dorme mai!

Così un letto razionale ma confortevole ci accompagna nel sonno più profondo ed una scrivania conserva tutto quello di cui si ha bisogno se si dovesse accendere la lampadina con un'idea geniale.

La luce è gradualmente diffusa e proviene dall'ampio finestrone e dalla sfera luminosa, piacevole per la vista e comoda per il lavoro. L'armadio rappresenta il massimo dell'organizzazione: efficacia, velocità e via giù per le scale.