Il mobile porta tv per soggiorno e living

Un bellissimo esempio di mobile porta tv per soggiorno, moderno e semplice. Questo stupendo mobile è stato creato con le briccole, che sono i pali a cui vengono attraccate le barche in laguna a Venezia. E con questo legno vengono sviluppati questi bellissimi oggetti di design. E' un complemento molto giovane e non invasivo, può entrare in quasi ogni tipo di casa e in questa misura e dimensioni è perfetto come porta tv. La base tv ha 2 ante e 2 cassetti centrali con pomello quadrato in ferro antico. E' in legno vecchio prima pattina e le ante in legno nuovo sono di rovere spaccato. Per i piedi è stata usata la foglia argento. E' una proposta di Chimento Design a impatto zero.