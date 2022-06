Parola d’ordine: stile minimal a casa

Addentrandoci nell’appartamento scopriamo altri ambienti. Qui ci troviamo in una stanza relax dotata di un camino. Dal corridoio si nota un susseguirsi di elementi bianchi, pareti porte e pilastri. Le porte, laddove presenti, sono a filo parete, così da non disturbare la candida armonia creata dal total white. La pavimentazione cambia, non vi è più il marmo. Il camino è incassato alla parete. A distinguerlo, vi è solo una cornice in alluminio. Anche qui le linee sono pulite ed essenziali. Una poltrona bianca al centro della stanza fornisce una preziosa seduta. In contrasto con la purezza dell’atmosfera, a lato del camino è stato creato un armadio a muro le cui ante in legno riscaldano e colorano l’ambiente.