Cinque diversi stili d'arredo casa per cinque paesi diversi

Viaggiare allarga la mente, e non è solo una frase fatta. L'apprendimento di una nuova cultura ci può riportare alla realtà quotidiana con una borsa piena di idee innovative. Ogni paese ha i suoi colori, costumi, riti e tradizioni. In ogni posto cambiano gli odori e i sapori. In ogni luogo la luce è diversa, così come la musicalità di ogni lingua o la comunicatività di ogni sorriso.

Che siate stati così fortunati da viaggiare dall'altra parte del mondo questa estate oppure no, poco importa. Forse è arrivato comunque il momento di prendere in considerazione un cambiamento nella decorazione della casa, con tutte le influenze che abbiamo ricevuto dalle altre culture in maniera diretta come indiretta. L'unico modo per ricreare tutti quei piccoli dettagli che abbiamo scoperto durante la nostra vacanza o durante l'immersione di un romanzo d'avventura sono i frammenti di altre culture e paesi che ci hanno toccato nel profondo e che possiamo, attraverso il nostro arredamento, riportare tra le nostre mura domestiche. Non importa se siete stai affascinati dall' Asia , se vi siete ubriacati con il calore dei Caraibi o se vi siete goduti la tranquillità della Scandinavia. In homify ci sono souvenir provenienti da tutto il mondo, per creare un arredamento giramondo che rende più piacevole la nostra routine di ogni giorno, specie trascorso il periodo delle vacanze.