La casa perfetta per una famiglia moderna

Nella zona posteriore la proprietà dispone di questa favolosa veranda che vanta una grande griglia in muratura dotata di spazi contenitivi sottostanti provvisti di ante in legno dipinto di grigio. Un comodo spazio dove preparare succulenti piatti per tutta la famiglia!

Pitti pronti per essere gustati nella zona pranza, visibile in primo piano, dotata di tavolo e sedie in legno bianco, che si abbinano alle travi sul soffitto, tinteggiate con il medesimo colore.