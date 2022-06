Una casa moderna e… “encantadora”!

La corte ha fatto una promessa ampiamente mantenuta dagli interni. Qui, ci troviamo davanti ambienti con pareti dai colori neutri, soffitti che alternano travi in legno e pavimenti splendidamente decorati da piastrelle con trame geometriche accattivanti. Non solo colori e rivestimenti, anche i dettagli portano alla luce uno stile unico: i lampadari stilizzati in ferro battutto e gli arredi in legno sono un tocco ulteriore di eleganza con materiali semplici e modesti.