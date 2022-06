Guida pratica alle strategie di buon vicinato

A volte per mantenere rapporti di buon vicinato basta davvero poco. Come per esempio avvisare con brevi note scritte, nel caso ci possa essere qualche inconveniente causato da noi: dalla chiave rotta nel cancello condominiale al blocco dell'acqua per lavori nel nostro appartamento, fino alla festa di compleanno di nostro figlio organizzata in giardino, il consiglio è di anticipare sempre ai vicini eventuali disagi che potrebbero attenderli, comunicando quanto potranno durare e scusandoci per l'eventuale fastidio.

E se temiamo che una comunicazione formale possa essere esagerata, potremmo inventarci modalità più originali, come per esempio un messaggio su una piccola lavagnetta come quella qui proposta da STUDIO KANZ.