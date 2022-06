Una casa tradizionale dal cuore moderno!

La cucina presenta uno stile estremamente moderno che contrasta con la struttura di carattere rurale. Il colore scuro scelto per i mobili le dona eleganza e raffinatezza, a questo si aggiunge la funzionalità, che non deve mai essere trascurata. Dispone, infatti, di tutti gli elettrodomestici che possono essere utili in cucina: forno, frigorifero, lavastoviglie, forno a microonde, tostapane, macchina per il caffè.