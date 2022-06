Prima e Dopo: Bagni Irriconoscibili!

Molto spesso non si dà la necessaria importanza all'arredo del bagno, all'interno di una casa. Di solito è l'ambiente meno curato, più piccolo e con meno stile. In realtà, però, è di grande importanza e sarebbe anche fondamentale curarne l'estetica, visto che è il primo ambiente in cui entriamo la mattina, al nostro risveglio.

Oggi vi mostreremo quattro progetti di ristrutturazione riguardanti quattro differenti bagni. In ognuno si è intervenuto in modo diverso – una riverniciatura, un cambio di arredi, una riorganizzazione – ma in tutti i casi il cambiamento è radicale. Andiamo a vedere!