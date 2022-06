Una sferzata di novità alla camera da letto: 6 semplici mosse!

E la biancheria per il letto? Un altro elemento rigorosamente da rinnovare! Colori e tessuti si alleggeriscono presentando non solo sbarazzini pattern floreali o geometrici in mix&match, ma diventando più freschi e piacevoli al tatto, pronti per cullarci nel sonno delle serate più calde. Consigliabile è l'abbinamento con le tinte scelte anche per i complementi e per gli arredi della stanza, nonchè con i mobili e la struttura stessa del letto. Giocate quindi con le stampe e non abbiate paura di creare dei divertenti mix, sempre rientrando nello stile, dallo shabby-chic al minimale, dal green al new-age ed eclettico. Un dettaglio non meno importante? Le fodere dei cuscini! Perchè ad esempio non realizzare set coordinati fai da te?!