Come decorare la propria casa secondo il Feng Shui?

Il vento e l'acqua, ecco il significato letterale che si cela dietro le parole che compongono feng shui. Ma quali sono i segreti di questa antica arte proveniente dalla Cina e come si può decorare la propria casa seguendo questa filosofia di vita in armonia? Dobbiamo tornare a tempi antichissimi, a ben 7000 anni fa, dove per via orale e solo per le classi privilegiate veniva tramandata quest'arte basata sulla dottrina taoista. Attraverso lo studio del paesaggio, della natura e dei suoi cicli, il feng shui ha contribuito a migliorare la vita delle persone, creando un'armonia incredibile tra l'uomo ed i luoghi in cui viveva. Sulla base del I Ching o Libro dei Mutamenti e dei cinque elementi wu xing, il feng shui professa l'esistenza di un soffio vitale, Ch'i, una sorta di forza che origina tutte le funzioni fisiche e psicologiche dell'uomo. Intorno al IX secolo d.C, il Maestro Yang Yung Sun ha rivelato i segreti di questa filosofia a tutto il mondo, lasciandoci in eredità dei testi che contengono tutta questa antica saggezza.

Se si è in sintonia con quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, non c'è dubbio sul fatto che sia arrivato il momento di contattare abili decoratori d'interni e interior designer per adottare un arredamento che sia in sintonia con questo tema. L'energia che abbiamo intorno va catalizzata in qualche modo, il riposo va ottimizzato in una quiete dal puro stile orientale. Come può la nostra abitazione ospitare tanta saggezza? Prima di tutto, se la casa è ancora in costruzione, dobbiamo studiare attentamente come disporre i vari ambienti, sapendo che non esiste energia più pura della luce solare. Se invece vogliamo dare un radicale cambiamento al nostro appartamento, possiamo cercare di creare ambienti confortevoli con piccoli accorgimenti, per sentirci più vicini a quell'armonia e quella pace interiore tanto professata da rubriche e corsi di yoga.